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ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

ЕС утвердил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Брюсселя, к предполагаемому отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

 
Директор ФСБ РФ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза в отношении России, введенный в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, передает ТАСС

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза. 

В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения.

"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло", - говорится в документе. 

Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках. 

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