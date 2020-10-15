ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным

Директор ФСБ РФ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза в отношении России, введенный в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, передает ТАСС





Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в Официальном журнале Евросоюза.





В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения.





"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло", - говорится в документе.





Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.



