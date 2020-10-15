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Вадим Прокопьев: Мы на войне, все работают только на победу

Бывший ресторатор и общественный деятель Вадим Прокопьев рассказывает о "народном ультиматуме" Лукашенко, плане победы и объясняет свою роль в объединении оппозиционных сил за рубежом.

Вадим Прокопьев: Мы на войне, все работают только на победу
С Вадимом Прокопьевым беседует журналистка радио Свабода Анна Соусь

- Вадим, я видела вас на фото со встречи в Вильнюсе команды Светланы Тихановской, Координационного совета, штабов Цепкало и Бабарико и фондов помощи репрессированным. Расскажите о вашей роли в этой команде.

- Приземлившись в Вильнюсе, я увидел выдающиеся успехи и некоторые недостатки в нашей организации. Надо было кому-то взять на себя роль объединителя. Я набросал свой план победы, и его первым пунктом было объединение всех крупных фигур, всех медийных лиц, которые могут объединиться за границей, ради общей цели. 

Я хотел, чтобы анекдот о белорусах остался анекдотом из прошлого: один белорус - это партизан, два белоруса - партизанский отряд, три белоруса - партизанский отряд и предатель.



- Так вы там были как Вадим Прокопьев, не как член Координационного совета, не как член штабов Бабарико и Цепкало, не как член фондов солидарности, и вы не вошли в команду Тихановской?

- Я там был и остаюсь человеком, который прилагает все возможные человеческие и профессиональные усилия, чтобы мы достигли победы. Я был там человеком, который увидел некоторые недостатки организации нашего сопротивления за рубежом. 

Я помню чудесно историю нашей классической оппозиции, которая вряд ли давала пример для подражания из-за невозможности объединиться и договориться по общей повестке дня, а потом невыполнение некоторых договоренностей. Мне эта роль чрезвычайно подходила.

Как прекрасно понимаю, мы имеем дело с людьми, которые увлечены одной и той же целью и имеют очень разный жизненный и профессиональный опыт, очень разный бэкграунд. 

Моя бывшая деятельность ресторатора научила, что нужно разговаривать со всеми. Люди, которые помнят, как я управлял ресторанами, могли бы вспомнить, что за моим столом могли сидеть нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, рецидивист, отсидевший четыре срока, хипстер и дипломат из посольства. 

Абсолютно несовместимые люди почему-то смеялись и находили общие темы для разговора, и все превращалось в человеческий контакт.

Накануне той встречи я всех пригласил на ужин. До этого не все были между собой знакомы, за ужином я едил, чтобы атмосфера растопила лед между какими-то флангами, если он вообще оставался. Это был очень откровенный разговор. 

Конечно, все пришли из разных управленческих культур. Я написал на доске: One mission, One team, One headquarter (одна миссия, одна команда, один штаб). Я использовал то, что не принадлежу ни к одному флангу.


- Во вторник был выставлен народный ультиматум Александру Лукашенко. Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы "выполнить три обязательных требования": Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены. Как принималось решение?

- За нашим круглым столом это решение не принималось, оно принималось позже. За круглым столом говорили о том, чтобы объединить наши усилия. Я могу белорусов успокоить, что никто не занимается делением портфелей, что все помнят, что мы на войне, что все работают только на победу и все помнят, что люди сидят в тюрьмах и что их арестовывают. Здесь нет настроения покоя и комфорта. 

Что касается ультиматума, идея возникла позже, я не принимал участия в обсуждении.

- Ваша оценка визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, после которого усилились насилие и репрессии силовиков?

- Те, кто думает, что у Лукашенко много времени и он может терпеть как в Хабаровске, они не понимают несколько обстоятельств. Это экономика и поддержка Путина. Лукашенко должен приехать к Путину как тот гангстер, который решил проблему Нью-Джерси и может теперь разговаривать с Манхэттеном. 

Он ее не решил и не решит. Если он не решит ее за 13 дней, его ситуация существенно ухудшается. Он может по-прежнему отказываться от диалога, но его дела будут становиться все хуже и хуже.

Разговор полностью смотрите на видео
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