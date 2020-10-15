«Дорогие соотечественники!





Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной.





Вчера Жогорку Кенеш (название парламента) утвердил состав правительства, я подписал указы президента о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.





Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.





Дорогие мои соотечественники!





Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.





Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.





Поэтому принял решение уйти в отставку.





Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле», — говорится в его заявлении