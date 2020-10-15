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"Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан" Президент Кыргызстана уходит в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов объявил о решении уйти в отставку.

"Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан" Президент Кыргызстана уходит в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Дорогие соотечественники!

Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной.

Вчера Жогорку Кенеш (название парламента) утвердил состав правительства, я подписал указы президента о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.

Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.

Дорогие мои соотечественники!

Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле», — говорится в его заявлении

Протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия.

Для глав государств это всегда выборов - развязывать войну со своим народом во имя сохранения власти или пожертвовать своими амбициями, но сохранить спокойствие в обществе. Именно в эти дни такой выбор встал перед двумя политиками - Жээнбековым и Лукашенко. Первый выбрал мир, второй - войну.
"Белорусский партизан"
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