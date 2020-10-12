Знак о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ: Это не были переговоры

Максима Знака — Дмитрий Лаевский и Надежда Знак — посетили его сегодня в СИЗО-1. TUT.BY Адвокаты— посетили его сегодня в СИЗО-1. TUT.BY поинтересовался по поводу участия Знака во встрече с Лукашенко, показанной в субботу по госканалам.





— Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений. Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении, — рассказали адвокаты.





Из новостей: Максим переведен в другую камеру, условия в которой значительно хуже, чем были ранее, а кроме того, ухудшилась ситуация с перепиской. Защита продолжает всеми способами оспаривать обвинение и заключение Максима Знака под стражу.

Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей. Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. На ней присутствовали, юрист, член Координационного совета, бизнесменполиттехнологПо всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDocюристы Максим Знак и Илья Салей.









В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул Первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, в кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами Знаком и Салеем. Возможно, это и есть Сергей Тихановский.





Ранее о впечатлениях о встрече с Лукашенко адвокату своему рассказал и Виталий Шкляров.



