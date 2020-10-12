Заседание совета глав государств СНГ переносится

Заседание совета глав государств СНГ, которое было намечено на 16 октября в Ташкенте, перенесено, сообщил РИА пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.





"Сроки заседания перенесены", - сказал Песков.





Напомним, с 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.





фото: Виктора Толочко





По данным исполнительного комитета СНГ, заседание совета глав государств СНГ должно было пройти в формате видеоконференции.





Совет глав государств Содружества Независимых Государств - высший орган Содружества - обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.





Как правило, в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.



