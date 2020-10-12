Марш пенсионеров вновь идет по Минску
Но на этот раз на акцию вышли также пенсионеры в регионах. В частности, известно об акциях в Гродно, Гомеле, Могилеве, Лиде.
В Минске на площади Независимости стартовал Марш пенсионеров. Участники акции скандируют "Верым, можам, перможам" и «Это наш город». На акцию собралось значительно больше людей, чем в прошлый понедельник, сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».
Позже Марш пошел по проспекту. Водители активно приветствуют пенсионеров сигналами.
Из Гродно сообщают, что там также пенсионеры вышли на протест.
Марш пенсионеров from Charter Vimeo on Vimeo.
15:34 12/10/2020
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