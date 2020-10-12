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Марш пенсионеров вновь идет по Минску

Но на этот раз на акцию вышли также пенсионеры в регионах. В частности, известно об акциях в Гродно, Гомеле, Могилеве, Лиде.

Марш пенсионеров вновь идет по Минску
В Минске на площади Независимости стартовал Марш пенсионеров. Участники акции скандируют "Верым, можам, перможам" и «Это наш город». На акцию собралось значительно больше людей, чем в прошлый понедельник, сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».

Позже Марш пошел по проспекту. Водители активно приветствуют пенсионеров сигналами.

Из Гродно сообщают, что там также пенсионеры вышли на протест.

Марш пенсионеров from Charter Vimeo on Vimeo.
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