Марш пенсионеров вновь идет по Минску

В Минске на площади Независимости стартовал Марш пенсионеров. Участники акции скандируют "Верым, можам, перможам" и «Это наш город». На акцию собралось значительно больше людей, чем в прошлый понедельник, сообщает телеграм-канал «Нашай нівы».





Позже Марш пошел по проспекту. Водители активно приветствуют пенсионеров сигналами.





Из Гродно сообщают, что там также пенсионеры вышли на протест.

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