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Кремль о походе Лукашенко в СИЗО: «Мы приветствуем любые контакты»

В субботу Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.


В понедельник, 12 октября, эту встречу прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

- Мы приветствуем любые контакты, любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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