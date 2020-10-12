Кремль о походе Лукашенко в СИЗО: «Мы приветствуем любые контакты»
В субботу Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.
В понедельник, 12 октября, эту встречу прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- Мы приветствуем любые контакты, любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
14:44 12/10/2020
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