Источник: главы МИД ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко





Как сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, толчком для этого решения послужила инаугурация белорусского лидера.

«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Беларуси Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - заявил источник.