Источник: главы МИД ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко
Главы МИД ЕС согласовали общую позицию ЕС о введении санкций в отношении Александра Лукашенко.
Как сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, толчком для этого решения послужила инаугурация белорусского лидера.
«Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Беларуси Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми», - заявил источник.
14:25 12/10/2020
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