Гигин еще не понял, что задумал Лукашенко









Визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречу с находящимися там представителями оппозиционных движений Вадим Гигин назвал абсолютно неожиданным и неординарным шагом. "Но в отличие от предыдущих шагов уже очевидно, что это часть системы. Сейчас идет борьба за трактовки. Говорят, "это слабость, это под давлением, власть прогибается, давайте ее дожмем". Да, это очень рискованный шаг, и такие трактовки могут быть, если нет разъяснения от власти. Но говорить, что это "под давлением" - рассуждать логикой прошлого. На самом деле это логика будущего, логика конституционной реформы. Президент, переступив через статусные вещи, стал разговаривать с теми людьми, которые все-таки представляют какую-то политическую часть общества. А дальше - почему, как - мы должны смотреть состав этих участников. И самое важное, если это часть системы, следить за следующими шагами. Абсолютно очевидно, что у власти есть какой-то план", - уверен Вадим Гигин.

Точно также очевидно, что главные пропагандисты власти еще не в курсе, что задумал Лукашенко и почему он мечется.