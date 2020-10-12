+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие"

Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".

В понедельник он заслушал доклад о развитии национальной налоговой системы, присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Лукашенко говорил, что получил записку с предложениями о перераспределении полномочий. Он считает, что "в основном это правильно: правительство и другие органы власти... догружать".

На совещании у Александра Лукашенко было заявлено о необходимости совершенствования налоговой системы, которая в результате должна быть "простой и понятной для всех граждан".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]