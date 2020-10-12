Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие"
Александр Лукашенко рассказал о предложении снять с него "71 полномочие" и перенести их "на все органы власти".
В понедельник он заслушал доклад о развитии национальной налоговой системы, присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
Лукашенко говорил, что получил записку с предложениями о перераспределении полномочий. Он считает, что "в основном это правильно: правительство и другие органы власти... догружать".
На совещании у Александра Лукашенко было заявлено о необходимости совершенствования налоговой системы, которая в результате должна быть "простой и понятной для всех граждан".
12:02 12/10/2020
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