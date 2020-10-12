Тихановская: Насилие – это единственное, на что способна власть
Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами.
«Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать», - заявила ночью Светлана Тихановская.
На утро сегодняшнего дня правозащитники знают фамилии 886 задержанных во время вчерашних протестных акций. Некоторых (журналистов) здерживали дважды за день. Но это явно не полный список.
"Белорусский партизан"
09:25 12/10/2020
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