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Экс-глава МИД Украины: Кремль будет играть на устранение Лукашенко

В связи с происходящим в Беларуси Украине следует начать собственную "игру". Такое мнение 11 октября в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.


"Думаю, для нас самое время начать играть в более активную игру. С фокусом на будущее", – написал он.

Дипломат назвал "полным сюром" встречу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО.

"И обсуждение с ними изменений в конституцию – тоже маразм, но хорошо просчитанный и точно согласован с Кремлем. Во-первых, успех [белорусской оппозиционерки] Светланы Тихановской, ее контакты на самом высоком уровне, включая [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона, очень не нравятся ни Лукашенко, ни Кремлю. Они хотят ее отодвинуть и заменить на более контролируемых Москвой, а оппозицию поделить", – объяснил Климкин.

Он также считает, что Лукашенко "хочет "заговорить" вопрос выборов, съехать с них и ограничиться длительным обсуждением и принятием изменений в конституцию, то есть фактически остаться у власти".

"Но Кремль будет играть на устранение Лукашенко, как токсичного для мира и даже для [президента РФ Владимира] Путина, по своему сценарию", – предположил украинский дипломат.
"Белорусский партизан"
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