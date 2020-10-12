Экс-глава МИД Украины: Кремль будет играть на устранение Лукашенко





"Думаю, для нас самое время начать играть в более активную игру. С фокусом на будущее", – написал он.





Дипломат назвал "полным сюром" встречу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО.





"И обсуждение с ними изменений в конституцию – тоже маразм, но хорошо просчитанный и точно согласован с Кремлем. Во-первых, успех [белорусской оппозиционерки] Светланы Тихановской, ее контакты на самом высоком уровне, включая [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона, очень не нравятся ни Лукашенко, ни Кремлю. Они хотят ее отодвинуть и заменить на более контролируемых Москвой, а оппозицию поделить", – объяснил Климкин.





Он также считает, что Лукашенко "хочет "заговорить" вопрос выборов, съехать с них и ограничиться длительным обсуждением и принятием изменений в конституцию, то есть фактически остаться у власти".





"Но Кремль будет играть на устранение Лукашенко, как токсичного для мира и даже для [президента РФ Владимира] Путина, по своему сценарию", – предположил украинский дипломат.



