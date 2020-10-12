Власть прокололась на «плохих» дипломатах. И не только

«Недавно я с удивлением обнаружил, что был освобожден от должности и лишен дипломатического ранга Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович – «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». В этот бред поверить было невозможно. Ведь мы, т.е. группа «аксакалов» МИДа, как заметил сам Василий Михайлович, «друг друга знаем до кончиков ногтей», – пишет в Фейсбуке Игорь Лещеня. – Пять дней назад в СМИ появилось подтверждение догадок: за отказ фальсифицировать выборы.





Победа Тихановской на избирательном участке в Нур-Султане не оставляет сомнений в причине увольнения 8 октября бывшего временного поверенного в делах Беларуси в Казахстане Игоря Шолодонова. А ведь есть и другие подобные истории.





На поверхности – два вывода:





1. Власть публично признается в фальсификации выборов, увольняя дипломатов за «неправильные результаты». И демонстративно рекламируя такие решения. Вносившим предложения о наказаниях чиновникам окончательно велели отключить мозги как неблагонадежную часть человеческого организма.





Вопрос к аккредитованным в Минске послам «братских стран» и государств – «стратегических партнеров Беларуси»: информировали ли Вы свои министерства об этих увольнениях? И что все-таки Вы написали об этом? Вопрос к Министерствам иностранных дел упомянутых стран: по-прежнему считаете безошибочными рекомендации главам своих государств по итогам президентских выборов в Беларуси?





2. До крайней степени маразма доведен не новый для большинства чиновников тезис власти: подавляющее большинство граждан Беларуси безгранично поддерживают первого президента страны. Даже те, кто десятилетиями живет на Западе и подвержен «империалистической пропаганде». Просто они стесняются признаться в этом самим себе. И если они вдруг проголосовали «против», то только по вине Посла или председателя гор-/рай-/облисполкома, который не помог им понять свое истинное отношение к «Бацьке».













Насколько адекватно способна оценивать ситуацию и действовать такая власть?









Все, что произошло после вечера 9 августа, для многих, да и для меня тоже, сместило в самые дальние уголки памяти некоторые интересные бюрократические ходы. А зря!





Например, всем известно, что за 15 дней до выборов для ознакомления избирателей должны быть предоставлены спи и граждан, имеющих право участвовать в выборах. Уверен, что везде так оно и было.





НО! За 1-2 дня до голосования в Посольства со ссылкой на Центризбирком был направлен …. обновленный бланк такого списка. Список срочно пришлось переписывать.





И знаете, почему?... В НОВОМ БЛАНКЕ, в отличие от предыдущего, БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ а) ДВА ЭТАПА предстоящих президентских выборов и б) ЕЩЕ ДВА ЭТАПА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ!





Я не исключаю, что это могла быть специальная заготовка, призванная продемонстрировать высокую степень белорусской демократии для особо въедливых избирателей, или просто исправление первоначального бюрократического «ляпа». Но такая замена накануне выборов свидетельствует также и о реальной амплитуде колебаний власти. И о том, что при наличии ясного плана действий и соответствующей организации у оппонентов власти были шансы для большей убедительности…





…Встреча А.Г.Лукашенко в СИЗО КГБ с «представителями оппозиционных политических движений» (БЕЛТА!) – интересный маневр и предмет отдельного обсуждения. Но что-то мне подсказывает: мы увидим со стороны власти еще много нелепых «жесточайших» шагов, которые будут обострять ситуацию…»