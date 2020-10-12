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Бакиев: Протесты в Беларуси и Кыргызстане имеют разную природу

У массовых протестов в Беларуси и Кыргызстане разная "природа", считает экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев.





"Внешне кажется одно и то же. На самом деле – протесты в Беларуси и Бишкеке имеют разную природу. В Беларуси, прежде всего, решающую роль играет внешний фактор", - сказал Бакиев в интервью телеканалу "Беларусь-1", которое вышло в эфир в воскресенье.

"То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть. Это была главная причина (протестов в Беларуси – Прим.). Никаких экономических предпосылок, межнациональных в Беларуси для этого нет абсолютно", - полагает он.

В Кыргызстане же, по его мнению, протесты были более успешны ввиду "неустойчивости власти", особенно на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19. "Когда коронавирус начался, Кыргызстан получил столько внешней помощи… Куда эти деньги девались? Народ не знает. (…) А они (власти – Прим.) жестко "закрыли" всех. Там экономика и так слабая, и плюс еще коронавирус. То есть деньги были, время было подготовиться… Ничего не сделала действующая власть. Это огромной послужило причиной", - заметил Бакиев.

Он также считает, что "беспорядки, самозахваты, самоназначения на всякие должности" отбросят Кыргызстан на несколько лет, "десятилетий назад".

"Выйти из правового поля большого ума не надо, а чтобы туда вернуться нужны огромные усилия всех, кто имеет отношение к этой заварухе", - сказал Бакиев.

В общем, в белорусской ситуации Бакиев не разобрался. Протесты в Беларуси имеют антилукашенковскую природу. Люди больше не могут терпеть лживую и жестокую власть. Но пока с акциями протеста в Беларуси действительно выходили не те, кто из-за денег. Хотя экономический кризис еще впереди и все может быть.
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