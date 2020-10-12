+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Журналистов будут судить

Вчера многих задержанных на марше протеста журналистов продержали в РУВД 9 часов.

Ночью из Октябрьского РУВД Минска выпустили 12 журналистов, пишет БАЖ. На них составили протоколы за неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП). У многих журналистов забрали мобильные телефоны и камеры.

Из милиции не выпустили журналиста Белсата Дмитрия Мицкевича и политического активиста Илью Добротвора, который присутствовал на акции как журналист. Обоих отправили на Окрестина.

Поскольку составлены протоколы, всех журналистов будут судить. Похоже, правоохранители нашли универсальную статью, Позволяющую осудить любого, - неподчинение. И свидетелями будут анонимные милиционеры Александровичи Александры Александровичи, как это уже случилось с нашим коллегой из "Новага часу". 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]