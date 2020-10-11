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"Король ОМОНа, новатор картона": новые лозунги, старая тактика

Только Александр Лукашенко видит в белорусах "бандитов и отморозков". А на самом деле мы - народ не злобный и с юмором.

"Король ОМОНа, новатор картона": новые лозунги, старая тактика
Про "чернорубашечников", которые сегодня вновь лютовали, как и в первые дни подавления протестов, люди тем не менее говорят: "Смородины". 

"Посыпались смородины", -- это про ОМОН, которому сегодня пришлось изрядно побегать в полной амуниции.

И лозунги сегодня появились новые - на злобу дня. Про картон это Лукашенко сказал на днях: мол, будем делать картон - вот вам и реформы. Ум у человека такой.


И все же главный вопрос дня - почему силовики вновь перешли к брутальным разгонам. Политолог Валерий Карбалевич связывает это со вчерашним визитом Лукашенко в СИЗО КГБ:

"Дело в том, что этот визит был оценен независимыми медиа и экспертами как признак слабости, как поражение. Мол, что под давлением массовых протестов он был вынужден пойти на уступки народу. Тут дело не только в том, что Лукашенко боится выглядеть слабым. Это разрушает его образ крутого мужика. На самом деле визит в тюрьму стал плохим сигналом для его сторонников, номенклатуры. Мол, "батька" сдулся. Чтобы нейтрализовать такое впечатление, компенсировать вчерашнюю уступку, сегодня Лукашенко пробует демонстрировать силу единственным понятным ему способом: лютой жестокостью", -- заявил Карбалевич в интервью Еврорадио. 


В любом случае, попытка силой подавить протест, вновь не удалась. Людей вышло много. Журналисты оценивают сегодняшний марш в более чем 100 тысяч человек, хотя колоннам не удалось объединиться и они двинулись в разные концы города - одни по Кальварийской, другие - к Оперному театру.  Протест настолько "не сдулся", как это пытются показать пропаандисты госканалов, что люди сегодня даже атаковали этих самых пропагандистов. И даже командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба не сумел их защитить от разгневанных женин и вынужден был ретироваться. Это ему еще повезло, что был не в форме и бабушки его не узнали. 


Балаба from Charter Vimeo on Vimeo.
"Белорусский партизан"
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