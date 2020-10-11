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Море людей: посмотрите, сколько белорусов сегодня вышли на Марш в Минске

11 октября Марш достоинства, на который вышли белорусы в разных городах, в Минске от самого начала сопровождался жестокими действиями силовиков. Против мирных граждан применялись водомёты, светошумовые гранаты, их жестоко избивали люди в чёрном и оливковом. Из-за этого люди не смогли организоваться в одну колонну, как это происходило в время предыдущих маршей. Колонн оказалось много — на Богдановича, Притыцкого, Немиге, Романовской Слободе, Орловской.

Из-за этого подсчитать колличество участников протеста сложно. Но журналисты TUT.by и Onliner сделали таймлапсы нескольких колонн, благодаря которым можно судить о масштабе акции. Посмотрите, как много минчан вышли на улицы несмотря на плохую погоду и применение против них оружия.
Еврорадио
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