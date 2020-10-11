Море людей: посмотрите, сколько белорусов сегодня вышли на Марш в Минске

11 октября Марш достоинства, на который вышли белорусы в разных городах, в Минске от самого начала сопровождался жестокими действиями силовиков. Против мирных граждан применялись водомёты, светошумовые гранаты, их жестоко избивали люди в чёрном и оливковом. Из-за этого люди не смогли организоваться в одну колонну, как это происходило в время предыдущих маршей. Колонн оказалось много — на Богдановича, Притыцкого, Немиге, Романовской Слободе, Орловской.