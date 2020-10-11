Список задержанных на акциях 11 октября (дополняется)

Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных участниках и участницах.





фото: tut.by





Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:





+375 44 734 45 51

+375 29 8413981

+375 17 377 55 40

Телеграмм - @ViasnaSOS, @SOSViasna



