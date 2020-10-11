Также в четырехчасовой беседе в формате круглого стола с именными табличками принимали участие задержанные член президиума Координационного совета Максим Знак, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор минского отделения IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич и другие.

О чем говорил Лукашенко, не ясно, однако на отдельном фрагменте встречи, выложенном его пресс-службой, он заявил, что «Конституцию на улице не напишешь». Не исключено, что встреча в СИЗО была посвящена готовящейся конституционной реформе. Sobesednik.ru собрал мнения о переговорах лидеров белорусской оппозиции, которые были вынуждены покинуть страну, чтобы остаться на свободе.

«Диалог в тюремной камере не ведется»

Непризнанный президент Светлана Тихановская, считает, что действия Лукашенко являются «результатом давления» белорусского общества, которое необходимо продолжить: «Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов». Она уверена, что такой формат диалога недопустим, а если Лукашенко хочет начать переговоры, то ему следует для начала выпустить политических заключенных, которых он ранее называл «уголовниками», а не говорить с ними в СИЗО: «Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест».

«Это, конечно, псевдодиалог»

Недопущенный до президентских выборов Валерий Цепкало записал видеообращение, в котором также заверил, что диалог Лукашенко с белорусским обществом, начатый «в несколько извращенной форме», вызван массовыми протестами, «давшими свой результат». Он уверен, что их необходимо продолжить, потому что власть через обсуждение изменений в Конституции может «заиграть» протестные настроения: «Главное не останавливаться, главное не думать, что сегодня уже нами достигнут определенный успех. (...) Главное не сбрасывать со счетов тот факт, что Лукашенко может попытаться просто тему замылить, он может просто попытаться тему заиграть, он может просто захотеть сбить те протестные настроения под разговорами о конституционной реформе». В прошедших переговорах не приняли участие арестованные Сергей Тихановский и Мария Колесникова, обратил он внимание: «Это, конечно, псевдодиалог». В случае желания начать реальное общение с обществом Лукашенко «должен бы был прийти и выпустить этих людей на свободу», но даже в нынешнем варианте это уже выглядит как достижение: «Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимы, они все-таки находятся в тюрьме».





Цепкало уверен, что на такое поведение непризнанного президента повлияло и давление со стороны мирового сообщества, которое отказалось признавать его в качестве главы государства. Даже отношение России к нему за это время существенно изменилось, уверен он: «Лукашенко остался один на один с белорусским народом, который его больше не принимает».

«Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко!»

Член президиума Координационного совета Павел Латушко согласен, что круглый стол, организованный властями в СИЗО является достижением протестов и фактическим признанием существования политических заключенных. «Диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости. (...) Легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками», — говорит бывший министр культуры, отмечая, что белорусы не должны «допустить», чтобы в дальнейшем Лукашенко «прикрывался» именами арестованных, «легитимизируя» поправки к Конституции. По словам Латушко, в системе, созданной Лукашенко «всё трещит по швам»: «Экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция».





Он призвал граждан Беларуси выйти на воскресную акцию протеста, руководство страны освободить всех политических заключенных, а самого непризнанного президента покинуть занимаемый им пост: «Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО». Лукашенко «Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками» Независимый белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, комментируя встречу Лукашенко в следственном изоляторе, обращает внимание, что такое поведение ставит под сомнение его 80% результат на прошедших выборах, о котором заявил ЦИК Беларуси: «Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками. Монополисту на рынке не нужно ни с кем торговаться. 80% легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО».



