Лукашенко в СИЗО КГБ. Ради кого затевались «переговоры»?

Своей версией с «Белорусским партизаном» поделился руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.





- Какой смысл «тайной вечери» Лукашенко с политзаключенными -диалог или шантаж?





- Конечно, для всех стал шоком избранный формат «переговоров» Лукашенко с политзаключенными. Несмотря на то, что встреча былазакрытая и конфиденциальная, можно предложить несколько объяснений случившемуся. Шантаж не ведется 4,5 часа. Но это и не диалог, поскольку круглые столыпроводятся не в СИЗО, а в парламенте страны, которые проходят открыто, сучастием журналистов и представителей гражданского общества. Мы видим,что за круглым столом нет известных оппозиционных политиков: Николая Статкевича, Павла Северинца и блогера Сергея Тихановского. Значит, Лукашенко встретился с той частью оппозиции, кто не придерживается радикальных взглядов. Наверное, шло обсуждение нескольких вопросов:прекращение уличных протестов, подготовка к конституционной реформе ио возможном освобождении политзаключённых из-под стражи. Заметьте, что беседа проходила в закрытом помещении – бункере: есть специальные комнаты в СИЗО или здании КГБ, защищенные отпрослушивания. Мы видим, что там нет окон, стены пустые, нет лишних предметов и посторонних людей. Это говорит о том, что в действительности прошла «тайная вечеря», раз не придали огласке всех вопросов, которые там обсуждали. Видно, что Лукашенко не легко давалась эта встреча. Похоже, что кто-то попросил организовать этот странный диалог с арестованными лидерами президентской кампании?





- И кто же, на ваш взгляд, этот таинственный проситель?





- Я думаю, что Россия и США. Владимиру Путину сейчас сложно разрываться на несколько фронтов: держать под контролем протесты в Хабаровске, разрываться между противостоянием в Кыргызстане и конфликтом Армении и Азербайджана. Кремль понимает, что Лукашенко уже не обладает легитимностью в глазах большей части народа (два месяца подряд стотысячные митинги проходят в стране и не прекращаются), апоэтому заинтересован, чтобы в Беларуси не пошли более углубленные народные протесты, где победителем будет реальный народ, что может и повлиять на настроения россиян. Скорее всего, Россия рассматривает переходную фигуру в лице Виктора Бабарико. Интерес США в том, чтобы освободить и прекратить уголовное дело в отношении гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова. Американцы приложат все дипломатические усилия, чтобы максимально быстро освободить Виталия. Это прежде всего, престиж страны - добиваться защиты любого гражданина, который находится под арестом в любой стране. Мы вспомним, как дипломаты добивались свободы арестованного американского адвоката Эммануила Зельцера. Он был освобождён и помилован Лукашенко. Бабарико и Шкляров, наверное, и есть две ключевые фигуры. Ради которых состоялась «тайная вечеря» в СИЗО КГБ.





- Виктор Бабарико из СИЗО может призвать к прекращению демонстраций в стране? Ведь ясно, что бюджет трещит от поддержки силовиков на данные мероприятия?





- Аналитики Лукашенко так и не поняли, что на улицы выходит белорусский народ, который сегодня стал ключевым игроком в политике, и остановить манифестации может только он сам при условии - Лукашенко уходит, а встране проводятся новые выборы. Сегодня ни Светлана Тихановская, ни Виктор Бабарико не могут повлиять на Марши протестов, поскольку они не организуют и не координируют акции. Обратите внимание, что сегодня вся страна ушла в самоорганизацию протеста – в каждом дворе свое народное Вече, где есть эксперты, аналитики и будущие лидеры регионального и республиканского уровня. Вот с кем сегодня надо чиновникам (министерств,местных исполнительных органов) настраивать диалог, поскольку времени уже мало для маневров. Именно эти люди и есть народная власть в Беларуси. Они не уйдут с улицы, пока не увидят своих представителей во власти.





- Так какая социальная группа в белорусском общества представляетсерьёзную угрозу для безопасности Лукашенко?





- Выезд айтишников их страны - это не просто люди, приносящие странебольше налоги, а это интеллектуальная элита международного сообщества, которая влияет на многие политические процессы как в нашей стране, так ина политиков за границей. Именно их позиция во многом повлияла на то,чтобы Лукашенко пошёл в СИЗО (я имею в виду опубличивание спискасотрудников милиции, прокуратуры и других чиновников). Это всё ударилоне столько по самим нарушителям закона, а по членам их семей, родственникам, знакомым. Беларусь маленькая, и вся информация дошла до каждого двора. Жены боятся за свою безопасность. Процесс безопасности силовиков никто не обеспечит, потому что народ прошёл через пытки,убийства и такое не забудется, пока не будет надлежащим образом проведено следствие и виновные будут наказаны. Два месяца Следственный комитет решает возбуждать или не возбуждать убийство по делу Александра Тарайковского, который в прямом эфире был убит сотрудниками спецподразделения на виду у тысячи граждан. Поэтому Лукашенко пришёл в СИЗО, надеясь, что успокоит народ.





- Как может развиваться ситуация дальше?





- Если у Лукашенко и его вертикали есть план по нормализации ситуации встране, то на сегодняшней акции не должно быть никакого насилия состороны милиции и в целом лишней бронетехники на улицах, как это было16 августа на первом Марше протестов после выборов.Мы никуда не уйдем от проведения новых выборов в стране. Ни Александр Лукашенко не может предъявить результаты своей победы, ни, к сожалению, у Светланы Тихановской нет всех результатов на руках, но при этом все понимают, что большинство было отдано за нее, а поэтому она является единственным легитимным представителем народа. Мы уже видим, что переговоры о выборах ведутся, как со стороны Запада,так и Востока, но под наблюдением ОБСЕ. Главный вопрос: кто будет их проводить? Кто и как будет считать голоса? Кто сегодня станет главной иключевой фигурой в этом затяжном политическом кризисе - кто возглавит независимую Центральную избирательную кампанию по выборам? Именно этот человек должен убедить всех в своей порядочности, компетентности и мужественности заинтересованных сторон – белорусский народ, Запад и Россию. А дальше - в кратчайшие сроки назначаются выборы, после которых народ смог бы уйти с улицы, чтобы построить новую Беларусь.