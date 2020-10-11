Юбилейное воскресенье протестов: Марш гордости проходит в городах Беларуси. Прямой эфир

11 октября в 14 часов стартовал Марш гордости. На центральные улицы городов вышли белорусы, которые продолжают настаивать на смене власти, освобождении и реабилитации политических заложников. Жители и посетители столицы традиционно собираются у Стелы. Это юбилейное десятое воскресенье и 64 день протестов.