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Вертикаль подстраховалась на случай смены власти?

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев считает, что из трех опор Лукашенко, позвояющих ему все еще оставаться главой Беларуси, самая слабая – вертикаль власти.

Вертикаль подстраховалась на случай смены власти?
– До сей поры усилия белорусской общественности и заявления отдельных членов Координационного совета были направлены скорей на силовой аппарат и Кремль. Однако это наиболее устойчивые опоры, а самая слабая – это вертикаль власти, – написал Андрей Елисеев.

Он уточнил, что подразумевает руководство исполкомов, которые были причастны к фальсификации выборов.

– Будучи осведомленными о более-менее реальных (разгромных для Лукашенко) результатах выборов, около 90% исполкомов очень оперативно подчистили все свои решения по выборам, потому что не уверены в его политическом выживании, – отметил Елисеев.


По его мнению, вертикальщики боятся, что при смене власти будут нести уголовную ответственность за фальсификации, поэтому и подстраховались. Администрация президента не могла не уловить этот сигнал.

– Но одномоментно заменить все нижнее звено вертикали в лице руководства практически всех исполкомов страны не в состоянии, да и не найдется сейчас столько кандидатов в здравом уме, чтобы идти на эти должности, – считает Елисеев.

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition констатировал:

– Итого, ситуация пока близка к патовой: правитель подвергся тотальной делегитимизации, но три ключевые опоры сохраняются, причем слабейшая из них живет своей жизнью, одновременно и формальную лояльность правителю сохраняя, и своеобразно подстраховавшись на случай смены власти.

По мнению эксперта, пока вертикальщики не столкнулись с существенным давлением общества.
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