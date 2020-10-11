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Фотофакт: политолога Шклярова невозможно узнать

Гражданин США и Беларуси политолог Виталий Шкляров оказался в СИЗО КГБ только потому, что приехал в гости к родителям.

Помимо интервью и публичных комментариев о ситуации нет никаких свидетельств его участия в белорусской революции. И тем не менее Виталий Шкляров оказался в СИЗО КГБ. Как сообщил адвокат, Виталий Шкляров переболел коронавирусом. Теперь узнать его очень сложно. 

До ареста:

  
И сейчас:


Справа от Шклярова сидит Эдуард Бабарико, а слева -- член президиума Координационного совета, адвокат Максим Знак. Ранее не сообщилось, что он присутствовал на встрече. 
"Белорусский партизан"
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