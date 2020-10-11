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Впервые за 4 месяца: Тихановская опубликовала часть разговора с заключённым мужем

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала часть своего телефонного разговора с мужем - политзаключённым, блогером и предпринимателем.

После ареста Тихановского, вслед за его заявлением о намерении участвовать в президентских выборах, его жена Светлана зарегистрировалась сама и стала участником политической борьбы, пишет svoboda.org

После репрессивных акций режима Лукашенко против его оппонентов Тихановская была вынуждена уехать в Литву. Вскоре западные политики, осудившие действия Лукашенко, выразили желание встретиться со Светланой Тихановской. Такие встречи состоялись как Вильнюсе, так и в других европейских столицах.
Телефонный разговор между супругами состоялся впервые после ареста Сергея Тихановского в июле этого года.
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