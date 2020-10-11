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Валерий Цепкало: Лукашенко решил начать диалог в несколько извращенной форме

Участник президентской гонки, объявленный в российско-белорусский розыск, бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат.

"Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси. 

"Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее. 
"Белорусский партизан"
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