"Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.





Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси.





"Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее.







