Колесникова написала заявление в Минюст о давлении на ее адвоката









Как пояснила адвокат Людмила Казак, заявление уже передано в спецчасть Жодинской тюрьмы № 8 для отправки в Минюст.





Казак также сообщила, что второй защитник Колесниковой — Александр Пыльченко получил уведомление из Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте. В отношении его будут рассматривать вопрос о прекращении действия лицензии.





Колесникова считает, что намерение лишить Пыльченко лицензии — нарушение ее права на защиту. Она предполагает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, что и отметила в заявлении в Минюст.





Как сообщалось, адвокат Пыльченко известен как защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.





Ранее были арестованы известные юристы Лилия Власова и Максим Знак, оказывавшие юридические услуги оппозиционным политикам и являющиеся членами Координационного совета. Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задерживалась правоохранителями и была оштрафована.



