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Колесникова написала заявление в Минюст о давлении на ее адвоката

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова подготовила заявление в Минюст по поводу давления на ее адвокатов и угрозы остаться без защиты, пишет TUT.BY.



Как пояснила адвокат Людмила Казак, заявление уже передано в спецчасть Жодинской тюрьмы № 8 для отправки в Минюст.

Казак также сообщила, что второй защитник Колесниковой — Александр Пыльченко получил уведомление из Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте. В отношении его будут рассматривать вопрос о прекращении действия лицензии.

Колесникова считает, что намерение лишить Пыльченко лицензии — нарушение ее права на защиту. Она предполагает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, что и отметила в заявлении в Минюст.

Как сообщалось, адвокат Пыльченко известен как защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.

Ранее были арестованы известные юристы Лилия Власова и Максим Знак, оказывавшие юридические услуги оппозиционным политикам и являющиеся членами Координационного совета. Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задерживалась правоохранителями и была оштрафована.
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