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Венедиктов: Александр Григорьевич показывает себя как фокусник

Лукашенко зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить.


Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал последние действия главы Беларуси.

— Лукашенко играет с двух рук. Внутри Беларуси, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. — С одной стороны он играет в сторону по-прежнему разгона и задержаний.

С другой стороны он запускает вот этот конституционный процесс, объявляя о том, что для того чтобы изменить Конституцию, нужны новые — внимание – выборы в конституционное собрание.

Но если они будут проходить так же, как они проходили на выборах президента, то ничего это не даст. Мы не знаем, на каких условиях и по каким правилам и кто сможет принимать участие.

― В этом и фокус.

― Именно слово «фокус» очень правильное. Потому что Александр Григорьевич показывает себя как фокусник. Настоящий. Вытаскивая из рукава и шляпы то 15 тысяч долларов для Тихановской…

― Это от создателей Майка и Ника.

― Лукашенко еще зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить. Формально удовлетворить какие-то требования России, какие-то требования еще раз напомню – части своего электората, который ушел в протест. Своего. Своих белорусских избирателей. И все-таки иметь в виду, соответственно не слишком ссориться с Европой. Поссориться, но быстро помириться.
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