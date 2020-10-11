Мировой женский демарш: акции протеста белорусок вчера прошли в Минске и в 60 городах 27 стран мира
Напомним, что акции протеста против брутальных белорусских выборов проходят уже более двух месяцев. "Женские марши", которые проходят по субботам, "джентльмены" в форме даже пытались жестоко разгонять. Акции поменяли формат, но не прекратились
Минск. Фото Natalia Fedosenko/TASS
Вчера белорусок, которые протестуют в Минске и других городах страны, поддержали белоруски зарубежья.
Акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах в 27 городах мира.
Санкт-Петербург
Рига
В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская.
Вильнюс
Париж
Источник:
08:18 11/10/2020
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