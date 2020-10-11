Минск. Фото Natalia Fedosenko/TASS





Вчера белорусок, которые протестуют в Минске и других городах страны, поддержали белоруски зарубежья.





Акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах в 27 городах мира.





Санкт-Петербург





Рига





В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская.







