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Мировой женский демарш: акции протеста белорусок вчера прошли в Минске и в 60 городах 27 стран мира

Напомним, что акции протеста против брутальных белорусских выборов проходят уже более двух месяцев. "Женские марши", которые проходят по субботам, "джентльмены" в форме даже пытались жестоко разгонять. Акции поменяли формат, но не прекратились

Минск. Фото Natalia Fedosenko/TASS

Вчера белорусок, которые протестуют в Минске и других городах страны, поддержали белоруски зарубежья. 

Акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах  в 27 городах мира. 

Санкт-Петербург

Рига

В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская. 

Вильнюс

Париж
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