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Адвокат: Белорусские политзаключенные не знали о приезде Лукашенко в СИЗО

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно посетил следственный изолятор КГБ, где пообщался с арестованными представителями оппозиции. Адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы заключенного политтехнолога Виталия Шклярова, заявил, что оппозиционеров свезли на встречу из разных мест.



Никто из белорусских политзаключенных не знал о готовящейся встрече с президентом Александром Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал адвокат арестованного политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский.

"Виталий Шкляров не знал об этой встрече. Предположительно, он об этом мог узнать только с утра, потому что только утром его могли этапировать в СИЗО КГБ, где якобы эта встреча происходила. На встрече, кроме Виталия Шклярова, присутствуют лица, которые содержатся в абсолютно разных местах. Их заранее никто не предупреждал, а утром свезли в одно место, и они до последнего не знали, с кем будет встреча. Это была неожиданность, и о чем встреча, мы не знаем", – рассказал юрист.

Приезд Лукашенко может свидетельствовать о начале диалога с оппозиционерами, что вселяет надежду, считает Гашинский.

10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.

Между тем, в Беларуси против оппозиционеров завели более 300 уголовных дел, правозащитники признали 94 человека политическими заключенными.
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