







Никто из белорусских политзаключенных не знал о готовящейся встрече с президентом Александром Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал адвокат арестованного политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский.





"Виталий Шкляров не знал об этой встрече. Предположительно, он об этом мог узнать только с утра, потому что только утром его могли этапировать в СИЗО КГБ, где якобы эта встреча происходила. На встрече, кроме Виталия Шклярова, присутствуют лица, которые содержатся в абсолютно разных местах. Их заранее никто не предупреждал, а утром свезли в одно место, и они до последнего не знали, с кем будет встреча. Это была неожиданность, и о чем встреча, мы не знаем", – рассказал юрист.





Приезд Лукашенко может свидетельствовать о начале диалога с оппозиционерами, что вселяет надежду, считает Гашинский.





10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали Шкляров, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.





Между тем, в Беларуси против оппозиционеров завели более 300 уголовных дел, правозащитники признали 94 человека политическими заключенными.



