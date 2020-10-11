Взломаны также сайты отраслевых профсоюзов на домене ФПБ 1prof.by. На страницах размещена лента сообщений телеграм-канала Светланы Тихановской и сообщение с призывом вступать в независимые профсоюзы, сопротивляться, выходить на марши протеста.





"Покажем, что два месяца борьбы и все жертвы были не напрасны. Мы не сдадимся! Нас не обманут! Мы его дожмем! Жыве Беларусь!"





Кроме того, кибер-партизаны взломали сайт Национального архива.





«Национальный архив должен хранить и защищать историю всей нации, но видимо они сами не очень справляются, решили им немного помочь», - говорится в сообщении телеграм-канала хакеров.





Также на сайте Нацархива продублировали сообщения из телеграм-канала Светланы Тихановской.





По аналогичной схеме взломан сайт МАЗа – на нем разместили призыв к забастовке.







