Кибер-партизаны взломали сайты Федерации профсоюзов, МАЗа и Национального архива
Группировка хакеров "Кибер-партизаны" взяла на себя ответственность за взлом сайта подконтрольной властям Федерации профсоюзов Беларуси.
Взломаны также сайты отраслевых профсоюзов на домене ФПБ 1prof.by. На страницах размещена лента сообщений телеграм-канала Светланы Тихановской и сообщение с призывом вступать в независимые профсоюзы, сопротивляться, выходить на марши протеста.
"Покажем, что два месяца борьбы и все жертвы были не напрасны. Мы не сдадимся! Нас не обманут! Мы его дожмем! Жыве Беларусь!"
Кроме того, кибер-партизаны взломали сайт Национального архива.
«Национальный архив должен хранить и защищать историю всей нации, но видимо они сами не очень справляются, решили им немного помочь», - говорится в сообщении телеграм-канала хакеров.
Также на сайте Нацархива продублировали сообщения из телеграм-канала Светланы Тихановской.
По аналогичной схеме взломан сайт МАЗа – на нем разместили призыв к забастовке.
"Белорусский партизан"
07:54 11/10/2020
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