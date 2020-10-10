



"Диалог, круглый стол в СИЗО - это абсурд. Вести диалог по Конституции в тюрьме КГБ... О какой Конституции может идти речь? Фактически тех лиц, которые приняли участие в сегодняшнем "диалоге", Лукашенко признал в качестве политических заключенных. Это проявление его слабости", - заявил Латушко агентству "Интерфакс-Запад" в субботу.





"Диалог в СИЗО невозможен", - сказал Латушко.





Ранее в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.





"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информирует канал.





"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорится в сообщении.





Канал цитирует лишь слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".





Судя по фото, размещенном телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.