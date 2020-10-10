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Лукашенко фактически признал политзаключенными участников встречи в СИЗО - Латушко

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко фактически признал политзаключенными участников встречи в СИЗО.


"Диалог, круглый стол в СИЗО - это абсурд. Вести диалог по Конституции в тюрьме КГБ... О какой Конституции может идти речь? Фактически тех лиц, которые приняли участие в сегодняшнем "диалоге", Лукашенко признал в качестве политических заключенных. Это проявление его слабости", - заявил Латушко агентству "Интерфакс-Запад" в субботу.

"Диалог в СИЗО невозможен", - сказал Латушко.

Ранее в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информирует канал.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорится в сообщении.

Канал цитирует лишь слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".

Судя по фото, размещенном телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.
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