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Политолог – о встрече Лукашенко и Бабарико: Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы»

После общения главы Беларуси с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов призвал «не верить диктатору».


– Не верьте диктатору, он все равно вас обманет – написал в Фейсбуке Усов.

Политолог перечислил возможные причины неожиданного поступка Лукашенко:

«1. Ситуация критическая, несмотря на тщетные усилия и террор положение в стране далекое от стабильного. Необходимо снять напряжение и успокоить протесты;

2. Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы». Предложение «заключенным» войти в политический пул и освежить легитимность, либо сесть надолго. Есть вероятность услышать от заключенных заявления о мудрости Лукашенко и призывы к примирению;

3. Публичное признание, что они неправы и были использованы внешними силами (дело Воскресенского);

3. Дезориентация и раскол внутри протестного движения;

4. Ослабление позиций и активности Тихановской;

5. Проведение «масштабной» конституционной реформы с учетом пожеланий обиженных, их косвенное участие во Всебелорусском собрании – обновление легитимности, но с сохранением власти;

6. Переформатирование образа железного вождя, на доброго царя;

7. Просто успешный ход, чтобы заморочить всем голову.»

Напомним, вчера Лукашенко заявил о выезде Тихановской в Литву: «Плакала на шее». Его слова опроверг Павел Латушко.
"Солидарность"
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