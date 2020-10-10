Светлана Тихановская пришла на женский марш в Вильнюсе
Светлана Тихановская пришла на марш в поддержку белорусских женщин в Вильне. "Сегодня я не смогла не присоединиться к маршу. Я хотела поддержать беларусских женщин, высказать свое восхищение. Мы обязательно победим!" — сказала она тем, кто тоже пришёл на марш.
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Светлана Тихановская на женском марше в Вильне / t.me/tsikhanouskaya
Сегодня такие шествия запланированы более чем в 20 странах: США, Канада, Бельгия, Великобритания, Польша, Новая Зеландия, Дания, Литва, Латвия, Германия, Швейцария, Франция, Швеция, Испания и другие. Десятки городов, тысячи людей по всему миру.
Женские акции пройдут и в городах Беларуси. Но они обозначаются как "демарши" — женщины не будут выстраиваться в колонны, а собираются просто гулять с цветами по центральным улицам.
16:08 10/10/2020
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