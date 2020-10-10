Кортеж Лукашенко выезжает из комплекса зданий КГБ / t.me/motolkohelp





Многие политические заключенные, участвовавшие в президентской кампании этого года, содержатся в СИЗО КГБ, в том числе кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, передает "Еврорадио"





В связи с визитом Лукашенко в СИЗО КГБ было перекрыто движение по проспекту Независимости, проспекту Победителей и улице Орловской в ​​центре Минска. В соцсетях уже шутят, что кортеж въехал в СИЗО КГБ с Лукашенко, а уехал без него.









Накануне, 9 октября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В числе прочего, Боррель передал Макею требование об освобождении белорусских политзаключенных, количество которых постепенно приближается к сотне.