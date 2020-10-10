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ЕС ожидает от Минска прекращения репрессий в отношении граждан и начала диалога - Боррель

Евросоюз призывает власти Беларуси к прекращению репрессий в отношении граждан и началу всеобъемлющего национального диалога, заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД республики Владимиром Макеем в пятницу.


Высокий представитель вновь подтвердил позицию ЕС, выраженную неоднократно, в том числе совсем недавно лидерами ЕС на заседании Европейского совета 1 октября (…) напомнил о том, что ЕС ожидает от властей Беларуси прекращения насилия и репрессий в отношении граждан, а также освобождения всех задержанных и политических заключенных, уважения свободы СМИ и гражданского общества, и призвал власти Беларуси начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Минске. 

В этой связи Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает предложение албанского действующего председательства в ОБСЕ и предстоящего шведского действующего председательства в ОБСЕ об организации совместного визита для содействия диалогу в Беларуси и призвал Беларусь принять это предложение.

Боррель также выразил полную солидарность Европейского союза с Польшей и Литвой в отношении необоснованного и достойного сожаления требования властей Беларуси, чтобы эти страны отозвали своих послов и значительно сократили свое дипломатическое присутствие в Минске. "Он подчеркнул, что Европейский союз един в своей позиции по ситуации в Беларуси. Попытки властей Беларуси избирать в качестве мишени отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства Союза", - говорится в сообщении.

Высокий представитель ЕС вновь подтвердил, что Европейский союз "решительно выступает в поддержку независимости и суверенитета Беларуси, законных требований и прав народа Беларуси и его демократического выбора как основополагающего фактора, а также подчеркнул важность сохранения каналов коммуникации".
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