Тихановская должна вернуться в Беларусь — это даст новый импульс протестам

На диалог с белорусским обществом, а тем более с Координационным советом, белорусские власти не пойдут. И попытки европейских лидеров склонить Александра Лукашенко к началу такого диалога не будут иметь результата.