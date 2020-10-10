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Родительская суббота 10 октября: что нужно и чего нельзя делать

В 2020 году на 10 октября выпадает Покровская родительская суббота. В отличие от вселенских родительских суббот на Покровскую принято молиться не только об усопших родных.


В православном календаре есть несколько дат, которые предшествуют христианским праздникам и служат поминальными. В эти дни люди массово молятся за души тех, кто отошел в мир иной. 

Одна из заупокойных суббот проводится перед Покровом, который верующие будут отмечать 14 октября. 10 октября принято устраивать поминки, приводить в порядок могилы и оставлять там угощения, прощаясь таким образом до весны. 

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Священнослужители рекомендуют в этот день посетить храм и помолиться об усопших, а дома утроить поминальную трапезу.

В отличие от вселенских родительских суббот на Покровскую вспоминают всех близких людей, а не только кровных родственников.

Одна из самых главных традиций, которой люди до сих пор стараются придерживаться в этот день − женщины в положении не должны сегодня посещать кладбища.

Считается, что в родительскую субботу нельзя вспоминать усопших дурным словом, как и плакать о них. На другие дни стоит отложить тяжелую работу: этот день нужно посвятить походу в церковь и молитвам.
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