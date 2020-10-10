Вместо экс-кандидата в президенты Беларуси оппозиционерки Светланы Тихановской в заседании парламента Дании 6 октября участвовали российские скандальные пранкеры Вован и Лексус. Об этом Владимир Кузнецов, он же Вован, заявил в комментарии "РИА.Новости"









- Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем, - сказал Кузнецов.





Речь идет об инциденте, который произошел 6 октября. Так, заседание внешнеполитического комитета парламента Дании проходило в онлайн-формате. Участники встречи обсуждали вопросы политической ситуации в Беларуси.





С самого начала у участницы мероприятия белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть. Спустя 40 минут участники комитета заподозрили что-то неладное и решили связаться с коллегами Тихановской. Тогда выяснилось, что вместо Тихановской с ними общался неизвестный.





Кто такие Вован и Лексус?





Пранкер Vovan (Владимир Кузнецов) – стал популярным благодаря розыгрышам Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской и Анастасии Волочковой.





Пранкер Lexus (Алексей Столяров) – получил известность благодаря розыгрышам Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана, Джона Маккейна, Йенса Столтенберга, Михаила Горбачева, Игоря Коломойского и других.





Кузнецова и его коллегу подозревают в работе на ФСБ. Оба утверждают, что самостоятельно выбирают своих "жертв" и не нуждаются в подобном сотрудничестве. В 2015 году президенту России Владимиру Путину пришлось лично извиняться перед Элтоном Джоном за выходку пранкеров.





Юридическая оценка пранка не несет за собой какой-либо жесткости. Автора розыгрыша очень сложно привлечь по какой-либо из уголовных статей. Эксперты сходятся во мнении, что максимальное наказание, которое грозит потенциальному исполнителю – это административная ответственность по статье "хулиганство".