Еще один упырь: В Таджикистане завтра состоятся президентские выборы





Комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов — действующего президента и лидера левоцентристов и народных демократов Эмомали Рахмона, лидера коммунистов Мироджа Абдуллоева, лидера социалистов Абдухалима Гаффорова, лидера аграриев Руста́ма Латифзода и лидера экономических реформистов Рустама Рахматзода.





Кроме Эмомали Рахмона, остальные четыре кандидата являются действующими депутатами палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан, то есть "людьми власти".





Возможно, именно такой сценарий "новых выборов" готовит Александр Лукашенко. Ну а уж о том, что изменения Конституции он будет обсуждать только со своими людьми, он вера высказался однозначно, сообщив, что изменения в Основной закон будут обсуждать на Всебелорусском собрании. Напомним, что на него в прежние времена не пускали даже кандидатов в президенты, за которых подписалось не менее 100 тысяч избирателей.







