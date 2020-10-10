Юлий Ким: «За Дракона не гулял никто»
Легендарный российский бард на страницах Новой газеты — метафорично о Беларуси.
— Дракон (в белорусском варианте) явился на побоище из вертолёта, также весь чёрный — пречёрный с чёрным автоматом наперевес. Поблагодарив отважных воинов за верную службу, ударился оземь — и вот он весь в генеральском параде, увешанный орденами, перед придворной свитой провозглашает победу — вопрос: над кем?
Это кардинальный вопрос.
В Минске — на марш против против Дракона вышло 150 тысяч. Это не считая других городов, где также выходили тысячи. Каждый выходной.
Вся Беларусь его не хочет.
За Дракона не гулял никто.
Вот о чём мечтал одинокий воин Ланцелот в сказке Шварца: о победе народа над страхом.
Вот почему народная демонстрация бесстрашия может Дракона прогнать — без насилия.
Вношу свой вклад:
Вот стоит он у всех на пути,
Обнимая свой верный калаш.
Отовсюду кричат: «Уходи!»
Так, что он обижается аж.
Уходи, Президент, уходи.
Что за смысл на дороге торчать?
За тобой, господин Президент,
Впереди ничего не видать.
Развернув государственный флаг,
Ты садишься в стальной автозак
И на марш безоружных гуляк
Так и прёшь, как Чапай на рейхстаг,
И гордишься победой своей
Перед верной толпой тихарей!
Но страна, как её ни крути,
Всё кричит: «Уходи! Уходи!»
Ты мужик, президент, или кто?
Твоё время давно истекло.
Ты же вроде был тёртый калач.
Отойди. Охолонь. Не маячь.
Смену сдай. Вон тому. Или той. Да хоть мне:
Так и так будет легче стране.
Глядишь, прочтёт и задумается.
09:21 10/10/2020
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