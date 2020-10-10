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Ковалькова прокомментировала высказывания Лукашенко о «помощи» Тихановской

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в эфире «Дождя» прокомментировала слова Лукашенко о том, что Тихановская обратилась за помощью министру внутренних дел Юрию Караеву, а также о том, что ей дали 15 тысяч долларов.

«Я была свидетелем событий, которые происходили 9 и 10 августа в Минске. И мы вместе со Светланой Тихановской подавали жалобу в Центральную избирательную комиссию [10-го], откуда Светлана ко мне и коллег не вышла, и белорусские власти в этот вечер вывезли ее из Беларуси под давлением. И никаких других событий не происходило.

«К Караеву не обращалась?» - уточнила журналист. «Вы знаете, я была с ней 9-го целый день, и конечно нет»— сказала Ольга Ковалькова в эфире Дождя, назвав это сказкой.

Она считает, что Лукашенко сказал о помощи Тихановской для того, чтобы «доказать чиновникам, что он все-таки имеет какую-то власть».

«15 тысяч долларов подъёмных ей не передавали» — переспросила журналист

«Никто не поверит этим сказкам, которые он рассказывает. Никто ни к кому не обращался» - ответила Ковалькова, назвав это ложью.






https://nashaniva.by/?c=ar&i=260506&lang=ru
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