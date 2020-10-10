Мельянцов: белорусский протест уходит вглубь

Власть восстановила контроль над ситуацией в стране.





Если раскол ей и угрожал, то этот период уже в прошлом.





В целом белорусская политическая система показала свою устойчивость и запас прочности - во многом благодаря силовому блоку и воле самого Лукашенко.





Как и ожидалось, против государственного "лома" у оппозиции не нашлось приёма.





А личностные качества самого Лукашенко не позволяли предполагать "януковичевский" вариант развития событий. Эта воля к власти и готовность защищать до последнего свои идеалы и достижения (какими бы они ни виделись) в значительной степени мотивировали и силовиков.





Ещё одним мотиватором для сплочения силовиков стало насилие со стороны протестующих в первые дни протестов (стычки, наезды автомобилями) и травля во все последующие.





Плюс то, что оппозиция думала, сработает на раскол - предложение финансовой компенсации за увольнение. Это было воспринято как 30 сребреников за нарушение присяги, то есть не переход в стан протестующих из идейных соображений, а оплаченное предательство.





Чиновники же не увидели никаких для себя перспектив перехода - оппозиция ничего конкретного не предлагала, а чиновники любят чёткость и предсказуемость.





К тому же бюрократы-профессионалы будут востребованы при любом раскладе. Поэтому совершать резкие телодвижения им нет никакого смысла.





Власть перехватывает инициативу у протестующих.





Яркий пример - тайная инаугурация. С одной стороны, оппозиции не дали подготовиться к мероприятию, в итоге протест был скомкан, а с другой - власть сняла интригу с датой истечения полномочий по предыдущему сроку.





То есть опасных развилок для Лукашенко больше не осталось. И теперь власть будет навязывать свою повестку с конституционной реформой.





Внутри властной системы идёт разбор полётов по итогам избирательной кампании и поствыборных протестов.





Оргвыводы будут сделаны - система и ранее показывала свою адаптивность и способность хотя бы отчасти выучивать уроки своих проколов.





Однако эти выводы будут сделаны не сейчас - иначе это подорвёт монолитность госаппарата и создаст ненужные трения в то время, когда угроза политической нестабильности до конца не ликвидирована.





А пока мы будем наблюдать реакцию в её контрреволюционном смысле.





У оппозиции почти не осталось рычагов влияния на ситуацию.





Нет политического центра, который бы представлял протестующих, нет структур, нет единой территории протеста.





Вместо этого есть самоназначенный Координационный совет, в котором определяющую роль играют представители "старой оппозиции" и который пытается выполнять представительскую функцию, не влияя на ситуацию в "поле".





Функция координации протеста по-прежнему остаётся за телеграм-каналом Nexta.





Примечательно, что ни КС, ни Тихановская и её советники, ни Nexta не пытаются заниматься проектированием, созданием более-менее конкретных программ для различных групп населения.





Внеидеологичные месседжи максимально широкой аудитории - может, и хороший ход в рамках скоропостижной электоральной революции против надоевшего режима, но при затяжном протесте такой подход начинает работать против его организаторов.





Когда действие революционной экзальтации начинает проходить - появляется потребность осмыслить перспективы и реальные возможности.





Одних лозунгов и мемов тут уже недостаточно. В этом отношении этот протест сильно отличается от попыток 2006 и 2010 годов – тогда пытались описывать желаемое будущее.





Из рычагов влияния на власть у оппозиции осталась только улица.





Уличный протест трансформировался: произошла его карнавализация, он подчёркнуто неагрессивный и хаотичный.





Акции выходного дня всё больше напоминают коллективную терапию после понесённой травмы в первые дни после выборов.





И хотя массовость уличных акций несколько снижается (невозможно поддерживать революционный энтузиазм на прежнем уровне несколько месяцев путём бесцельного хождения по улицам), в то же время говорить о "выдыхании" протеста явно преждевременно.





Белорусский протест уходит вглубь и будет принимать иные формы.