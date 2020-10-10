Караник не готов разрешить митинг, но готов поговорить

Ситуацию объяснил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. По его словам планировалось проведение провластного мероприятия, а также митинга оппонентов власти для обсуждения сложившейся ситуации в стране. И одним и другим предложили перенести митинг на более поздние сроки из-за сезонного подъема вирусных и респираторных инфекций, в том числе коронавируса.









— Часть ответа ускользнула из СМИ. Там было указано, что если активисты считают необходимым обсудить ситуацию прямо сейчас, то мы предлагаем инициативной группе выделить определенное количество делегатов, создать оргкомитет и встретиться на уровне руководства области либо города, чтобы, не откладывая в долгий ящик, обсудить текущую социально-политическую обстановку, но с соблюдением всех эпидемиологических мер, — сообщил Владимир Караник.



