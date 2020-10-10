+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Караник не готов разрешить митинг, но готов поговорить

Гродненские демократические активисты подавали заявку в горисполком на проведение 11 октября в Коложском парке митинга, но им отказали, пишет «Вечерний Гродно».

Ситуацию объяснил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. По его словам планировалось проведение провластного мероприятия, а также митинга оппонентов власти для обсуждения сложившейся ситуации в стране. И одним и другим предложили перенести митинг на более поздние сроки из-за сезонного подъема вирусных и респираторных инфекций, в том числе коронавируса.


— Часть ответа ускользнула из СМИ. Там было указано, что если активисты считают необходимым обсудить ситуацию прямо сейчас, то мы предлагаем инициативной группе выделить определенное количество делегатов, создать оргкомитет и встретиться на уровне руководства области либо города, чтобы, не откладывая в долгий ящик, обсудить текущую социально-политическую обстановку, но с соблюдением всех эпидемиологических мер, — сообщил Владимир Караник.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]