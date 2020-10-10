+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Британия отозвала посла из Беларуси

Британские власти отозвали своего посла из Беларуси в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем аккаунте в Twitter.



Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».

Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.

Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Беларуси. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]