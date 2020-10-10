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Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Стороны согласовали совместный документ по итогам переговоров глав МИДов России, Армении и Азербайджана, проходивших в Москве на протяжении более 10 часов.


Участники конфликта обменяются пленными и телами погибших в соответсвии с критериями Международного Красного креста, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи. Конкретные параметры прекращения огня будут объявлены позднее. Азербайджан и Армения перейдут к субстантивным переговорам при посредсничестве Минской группы ОБСЕ, форматы переговоров не изменятся.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил, что проведет пресс-конференцию в 10:00. «Тема — развязанная против нашей страны война, оставленные ею за эти дни последствия и наша нерушимая борьба»,— передает информационный центр Минобороны Армении в Facebook слова господина Арутюняна.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился обострился 27 сентября. Россия и другие страны Минской группы ОБСЕ неоднократно призывали стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам. Переговоры глав МИДов Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова начались 9 октября при содействии российской стороны.
Коммерсант
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