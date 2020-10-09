Азербайджанские пограничники "развернули наступление" в социальных сетях в тот же день. Они распространили видео, в котором рок-группа в военной форме поет патриотический гимн Ates на фоне танков, военных самолетов, ракетных систем и маневров вертолетов.

Читайте такжеForeign Policy: Авантюра Турции в Нагорном Карабахе может разорвать НАТО изнутри"Пожалуйста, распространите эту новость. Армян в Арцахе атакуют", - написала она в ряде сообщений в Twitter, где у нее 67 миллионов подписчиков. Издание обращает внимание на то, что Кардашьян использовала армянское название для Нагорного Карабаха и распространила ссылку на петицию к Конгрессу США с требованием одобрить санкции против Азербайджана "за военные преступления".

С того момента появился целый ряд видео-роликов, подлинность которых вызовах сомнения. Они якобы должны "доказать", что "другая сторона" бомбит мирные районы или нанимает "террористов". Азербайджан обвиняли в том, что ее турецкий союзник присылает на подмогу бойцов из Сирии. В свою очередь, Армению заподозрили в использовании курдских сил с севера Сирии, которых в Турции называют террористами.





Мониторинговая группа из Сирии недавно предоставила доказательства, подтверждающие присутствие сирийских наемников в Азербайджане. Она также предоставила данные о потерях среди них. Участие курдов в войне в Нагорном Карабахе до сих пор не подтверждено.





С обострением конфликта началось традиционное правительственное лоббирование в Париже, Москве и Вашингтоне. Адвокаты обеих сторон пытаются получить поддержку влиятельных игроков. Но в то же время ряд юристов, студентов и бизнесменов развернули кампанию через электронную почту, пытаясь повлиять на комментаторов.





Конкуренция утверждений создала ядовитую среду, в которой любая сбалансированная позиция уничтожается. Об этом изданию сказал эксперт по вопросам Кавказа аналитического центра Carnegie Europe Томас Де Ваал. Он оказался под шквалом атак в Twitter после того, как осторожно сбалансированное интервью получило название "Азербайджан начал первым".





"Продолжается очень токсичная информационная война, особенно в социальных сетях. Думаю, она нацелена не только против другой стороны, а на запугивание всех, кто продвигает сигнал в поддержку мира. Это, очевидно, опасно, потому что так труднее найти компромисс", - сказал Де Ваал.





В заявлениях и интервью после начала боев президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о почти 30 лет армянской оккупации спорной территории. Он настаивал, что перемирия быть не может, пока Армения не согласится на график вывода войск из Нагорного Карабаха. Армянские силы взяли под контроль регион, заселенный этническими армянами в ходе войны, которая закончилась перемирием в 1994 году. Тогда 20-30 тысяч человек погибли, а около миллиона были вынуждены переселиться.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается привлечь международное внимание к вмешательству Турции. 5 октября в интервью Sky News он сказал, что возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе - это "политика продолжения геноцида армян и политика восстановления Турецкой империи".





Турция отрицает свое участие в боях, хотя открыто поддерживает Азербайджан. Обе палаты Конгресса США в 2019 году признали геноцидом массовое убийство 1,5 миллионов армян в османской Турции в 1915 году.





Читайте такжеGazeta Wyborcza: Жители Нагорного Карабаха боятся бойни и думают о бегстве в АрмениюИсторическая трагедия может быть одной из причин, почему пропагандистская война между армянами и азербайджанцами может казаться однобокой. Армяне массово бежали за границу, в том числе во Францию и США. Там они и их потомки десятилетиями добивались признания бойни более чем сто лет назад геноцидом. Это привело к образованию хорошо организованного армянского лобби в Вашингтоне, чье влияние может сравниться с греческим и еврейским.





Сеть азербайджанского лобби кажется слабее. Баку некоторое время получал пользу от альянса США с Турцией. Но влияние Анкары в последнее время сократилось, поскольку отношения с Вашингтоном переживают напряжение из-за турецких операций в Сирии и закупок оружия у России. Но даже несмотря на это, президент Раджеп Тайип Эрдоган сохранил личные связи с президентом Дональдом Трампом.









У Азербайджана тоже есть свои сторонники за рубежом. А доходы от продажи энергоносителей позволили ему улучшить восприятие другими правительствами и избавиться от имиджа автократии, которая нарушает права человека.





Новый конфликт Армении и Азербайджана

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.





В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.





В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицают.





Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающих сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.







