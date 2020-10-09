+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, сообщает его пресс-служба.


«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении. Генштабу вооруженных сил Киргизии президент поручил ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Режим ЧП будет введен с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября 2020 г. «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков» для «обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек», уточнили в пресс-службе.

В столице будет введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок место своего проживания, запрет на проведение массовых мероприятий, контроль за СМИ, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки в Бишкеке, особые правила пользования связью, ограничение движения транспортных средств и их досмотр. В многолюдных местах у граждан будут проверять документы, нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями Бишкека, буду выдворять за его пределы, рассказали в пресс-службе президента.

Ранее сегодня Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.
Ведомости
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]