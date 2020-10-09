Бабарико расценил как давление намерение лишить его адвоката лицензии





"Адвокаты посетили Бабарико 9 октября, и в том числе рассказали о вызове Пыльченко на заседание квалификационной комиссии при Минюсте, где 15 октября будет рассматриваться вопрос о прекращении его лицензии на адвокатскую деятельность Виктор Дмитриевич в связи с этим написал обращение в Минюст", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.





В своём заявлении Бабарико указал, что "намерение лишить своего защитника лицензии расценивает как нарушение своего права на защиту и давление на себя". "Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу. Манеру, в которой устраняют моего защитника Пыльченко, я считаю способом противодействия оказанию мне юридической помощи", - процитировал заявление политика Лаевский.





Бабарико попросил рассмотреть заявление на заседании квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, учесть его мнение и уведомить его о результатах рассмотрения.





Как сообщалось, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси.





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации.







