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Латушко не верит предложениям Лукашенко о конституционной реформе

Член президиума Координационного совета, экс-дипломат и экс-гендиректор Купаловского театра Павел Латушко назвал инициированную президентом Беларуси Александром Лукашенко конституционную реформу "имитацией демократии" и обвинил власть в стремлении продлить тем самым свои полномочия.



"Это очередная имитация демократии. Мы понимаем, что эта конституционная реформа - враньё. Власть хочет продлить свои полномочия и заставить нас забыть об украденных выборах", - сказал Латушко "Интерфаксу" в пятницу.

Он сообщил, что в ближайшие дни платформа "Голос" запустит проект обсуждения. "Там граждане сами смогут решить, что должно произойти раньше: новые выборы или конституционная реформа. А еще это позволит перекрыть возможность чиновникам в очередной раз переписать Конституцию под себя", - сказал Латушко.
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