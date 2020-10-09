Латушко не верит предложениям Лукашенко о конституционной реформе









"Это очередная имитация демократии. Мы понимаем, что эта конституционная реформа - враньё. Власть хочет продлить свои полномочия и заставить нас забыть об украденных выборах", - сказал Латушко "Интерфаксу" в пятницу.





Он сообщил, что в ближайшие дни платформа "Голос" запустит проект обсуждения. "Там граждане сами смогут решить, что должно произойти раньше: новые выборы или конституционная реформа. А еще это позволит перекрыть возможность чиновникам в очередной раз переписать Конституцию под себя", - сказал Латушко.