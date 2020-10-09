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Танцы с бубном: Лукашенко поручил провести выборы Всебелорусского собрания для работы над поправками к Конституции

Необходимо провести выборы Всебелорусского народного собрания для работы над поправками к Конституции страны. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил Александр Лукашенко.

 

«Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении (конституционной реформы ― Ред.), ― Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание», ― цитирует его агентство БелТА.

Проблема только в том, что Всебелорусское собрание -- это отобранный молчаливый и согласный актив действующей власти. И, по сути, обсуждать поправки в Конституции Лукашенко будет сам с собой. Это совсем не то, что от него требуют люди, выходящие на улицу с протестами. 

В конце августа Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции. Он отметил, что уже сейчас специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны, и что проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум.

По мнению политолога Евгения Прейгермана, проведение голосования по поправкам в Конституцию Белоруссии в течение ближайших месяцев может привести к массовому бойкоту референдума.
"Белорусский партизан"
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